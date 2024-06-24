أوروغواي تنتصر 3-1 على بنما في كوبا أمريكا

سجل ماكسيميليان أراوخو وداروين نونيز وماتياس فينيا ثلاثة أهداف في فوز أوروغواي 3-1 على بنما ضمن المجموعة الثالثة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في فلوريدا اليوم الاثنين.

وحصلت أوروغواي، التي فازت بلقب كأس كوبا أمريكا 15 مرة في رقم قياسي مشترك، على مكافأة لبدايتها القوية عندما أطلق أراوخو تسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

وتحسن أداء بنما بعد الاستراحة وأهدرت العديد من الفرص لتعود لأجواء المباراة لكن أضاف نونيز الهدف الثاني لأوروجواي في الدقيقة 85 بتسديدة مباشرة في الزاوية السفلية.

وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع ارتقى فينيا أعلى من الجميع ليحرز الهدف الثالث لأوروجواي من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة. وقلص مايكل أمير موريللو الفارق بعدها لبنما.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الثالثة فازت الولايات المتحدة على بوليفيا 2-صفر في وقت سابق اليوم.