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أوساسونا ينفي صدور هتافات عنصرية من جماهيره خلال مباراة ريال مدريد

منذ 54 دقيقة
أوساسونا ينفي صدور هتافات عنصرية من جماهيره خلال مباراة ريال مدريد

أوساسونا ينفي صدور هتافات عنصرية من جماهيره خلال مباراة ريال مدريد

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نفى أوساسونا في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، صدور أي هتافات عنصرية من جماهيره خلال هزيمة الفريق على أرضه 4-2 أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد أمس الاثنين إنه قدم شكوى ضد الحكم الذي أدار المباراة على ملعب إل سادار لعدم تضمينه إهانات عنصرية مزعومة موجهة إلى مهاجمه فينيسيوس جونيور في تقريره عن المباراة.

وقال أوساسونا “نظرا للمعلومات التي نشرت في الإعلام بعد البيان الصحفي لريال مدريد، بشأن وجود تصرف عنصري في (استاد) إل سادار، يود أوساسونا توضيح أنه لم يتم إطلاق أي هتافات عنصرية في مباراة يوم السبت.

“لن يتسامح النادي إزاء تشويه سمعة جماهير أوساسونا المعروفة طوال تاريخها بموقفها المناهض للعنصرية”.

واعترف أوساسونا بأن مجموعة صغيرة من مشجعيه وجهوا إساءات للاعبي ريال مدريد وقد أدان هذا التصرف.

    المصدر :
  • رويترز

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