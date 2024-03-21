أوساكا الواثقة تتقدم في بطولة ميامي للتنس

قطعت اليابانية نعومي أوساكا خطوة جريئة أخرى في طريق العودة للملاعب والبطولات بعد عطلة أمومة عندما هزمت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو 6-3 و6-4 الليلة الماضية لتتأهل للدور الثاني في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وخاضت كوتشياريتو المصنفة 51 عالميا المواجهة بعد فوزها الأسبوع الماضي بلقب بطولة تشارلستون وهي من فئة 125 نقطة ومن ثم كانت المواجهة بالنسبة لأوساكا بمثابة اختبار يصعب توقع نتيجته.

لكن تفوق أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى جاء واضحا وكسرت إرسال منافستها في أول فرصة بينما لم تسمح للاعبة الإيطالية بأي فرصة لكسر الإرسال في المجموعة الأولى.

واكتفت أوساكا بكسر وحيد للإرسال في المجموعة الثانية أيضا لحسم المهمة. وحققت أوساكا الفوز بضربة إرسال ساحق من النوع الذي لا يرد في نقطة الحسم الثانية.

وستلتقي أوساكا في الدور المقبل من لاعبة أخرى عائدة من عطلة أمومة أيضا وهي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 15 في البطولة.

وعادت سفيتولينا للملاعب قبل أقل من عام بعد عطلة الأمومة.

وقالت أوساكا عن وصول سفيتولينا لقبل نهائي ويمبلدون العام الماضي “كنت أتابعها العام الماضي وكنت معجبة بأدائها في ويمبلدون.. سيشرفني كثيرا اللعب أمامها.”

وفي مباراة سابقة احتفلت الأمريكية سلون ستيفنز بعيد ميلادها 31 عندما هزمت الألمانية أنجليك كيربر 6-2 و6-3 في مباراة من جانب واحد بين لاعبتين سبق لكل منهما التتويج في البطولات الكبرى.

ونجحت ستيفنز بطلة ميامي في 2018 في أربع من ثماني نقاط لكسر الإرسال وخسرت إرسالها مرة واحدة خلال المباراة التي استمرت 70 دقيقة.

وقالت اللاعبة الأمريكية في مقابلة على جانب الملعب بعد الفوز “دخلت المباراة بخطة… واضحة لم أخرج عنها.

“حاولت فقط تقديم أفضل أداء ممكن وبذل أقصى جهد مستطاع وأنا سعيدة بالفوز والتأهل.”

وستلتقي بطلة أمريكا المفتوحة 2017 في الدور المقبل مع الرومانية سورانا كريستيا.

وفي مواجهة أمريكية خالصة فجرت كاتي فولينتس مفاجأة عندما فازت على صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة سابقا 6-2 و4-6 و6-3.

كما فازت الكرواتية دونا فيكيتش على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-4 و2-6 و6-2.