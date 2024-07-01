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أوساكا تتأهل للدور الثاني في ويمبلدون للتنس

منذ 51 دقيقة
نعومي أوساكا

نعومي أوساكا

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خاضت نعومي أوساكا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، مباراة صعبة في الدور الأول أمام الفرنسية ديان باري في بطولة ويمبلدون للتنس الاثنين وفازت في نهاية المطاف 6-1 و1-6 و6-4 بمساعدة بعض الأخطاء في ضربات الإرسال لمنافستها.

وسيطرت اللاعبة اليابانية (26 عاما)، المشاركة ببطاقة دعوة، تماما على المجموعة الأولى إذ أجبر إرسالها القوي باري على التراجع.

لكن أوساكا، التي عادت لبطولات المحترفات هذا العام بعد إجازة أمومة استمرت 15 شهرا لابنتها التي ستبلغ عامها الأول غدا الثلاثاء، بدا أنها فقدت التركيز والإيقاع في المجموعة الثانية واستغلت باري (21 عاما) الفرصة.

وقالت أوساكا الفائزة بلقبي أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة مرتين في مقابلة على أرض الملعب “كنت أتمنى أن أقول إنني استمتعت بالمباراة كلها. لكن قلبي كان يخفق بقوة”.

وتأرجحت المباراة حتى المجموعة الثالثة إذ تبادلت اللاعبتان كسر إرسال إحداهما الأخرى.

وأنقذت أوساكا، التي كانت تلعب في ويمبلدون لأول مرة منذ خمس سنوات، نقاط كسر الإرسال في الشوط التاسع الصعب لتتقدم 5-4 قبل أن ينهار إرسال باري وترتكب ثلاثة أخطاء مزدوجة.

وقالت أوساكا بعد أن شكرت الجماهير على دعمها “أشعر أن هذه هي نوعية المباريات التي يتعين عليك خوضها من أجل التقدم في البطولة”.

    المصدر :
  • رويترز

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