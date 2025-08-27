أوساكا تهزم مينين وتصعد للدور الثاني في أمريكا المفتوحة للتنس

أعادت نعومي أوساكا عقارب الساعة إلى الوراء أمس الثلاثاء لتطيح بمنافستها البلجيكية جريت مينين بنتيجة 6-3 و6-4 وتبلغ الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

جعلت بطلة أمريكا المفتوحة مرتين المباراة تبدو سهلة بعدما سددت سبع ضربات إرسال ساحقة واستفادت من كل فرص كسر الإرسال الست التي حصلت عليها.

ودخلت أوساكا ملعب لويس أرمسترونج بتسريحة ذيل حصان مزينة بالورود تخلصت منها لاحقا من أجل التركيز في اللعب لكنها لفتت الأنظار في الفترة المسائية تحت الأضواء الكاشفة.

وقالت أوساكا عن إطلالتها “كنت أشعر أنه سيكون من الرائع الظهور بهذا الشكل تحت الأضواء الكاشفة”.

وظهرت مينين، المصنفة 106، بقوة في بعض الفترات وتقدمت لفترة وجيزة 4-3 في المجموعة الثانية قبل أن تنهار.

وارتكبت 30 خطأ سهلا بينما استفادت أوساكا من قوتها في اللعب من الخط الخلفي.

وكانت اللاعبة اليابانية بارعة في تنفيذ ضربات الإرسال الأولى.

وأنهت أوساكا (27 عاما)، التي تحاول التوفيق بين الأمومة والتنس، المباراة محققة 20 نقطة فوز مباشر بينما ارتكبت 24 خطأ سهلا.

كانت ثقتها بنفسها، التي تعززت بوصولها إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر، واضحة في كل ضربة.

وستكون المواجهة التالية أمام الأمريكية هايلي بابتيست وتتطلع أوساكا للوصول إلى أبعد مدى في البطولة.

وترغب اللاعبة اليابانية أن تصبح أول أم تفوز بلقب الفردي في بطولة كبرى منذ تتويج كيم كليسترز باللقب في ملبورن في 2011.

واستنادا إلى العرض الرائع الذي قدمته أمس الثلاثاء والذي مزج بين الاتزان والقوة والدقة ربما يكون هذا الحلم قد اقترب خطوة أخرى من أن يصبح حقيقة.

وقالت أوساكا “كان يمكن أن يكون أدائي أفضل الليلة. كنت متوترة للغاية. إنها مباراة الدور الأول وهذه البطولة تعني لي الكثير… أنا سعيدة بهذا الفوز”.

وأضافت “لعبت مينين بشراسة أكبر مما توقعت بينما نال مني الإرهاق في بعض الأحيان.

“إنه شعور جيد حقا أن أفوز في بعض المباريات ضد منافسات جيدات خاصة على أرضية أحبها”.