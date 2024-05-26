"أوستابنكو" تتغلب على "كريستيان" في الدور الأول لفرنسا المفتوحة للتنس

تعافت إيلينا أوستابنكو البطلة السابقة والمصنفة التاسعة من بداية سيئة في كل مجموعة لتتغلب على الرومانية جاكلين كريستيان 6-4 و7-5 وتبلغ الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024.

وخسرت اللاعبة اللاتفية، التي فازت بلقبها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى في باريس عام 2017، إرسالها في الشوط الأول قبل أن تتأخر 3-2.

لكن أوستابنكو فازت بالأشواط الأربعة التالية لتحسم المجموعة الأولى لصالحها قبل أن تكسر اللاعبة الرومانية إرسالها أولا مرة أخرى في المجموعة الثانية وتتقدم 3-2.

لكن أوستابنكو عادت مرة أخرى وكسرت إرسال منافستها مرتين لتتقدم 5-3.

ولم تستسلم كريستيان وعلى الرغم من أن أوستابنكو أنقذت ثلاث نقاط لكسر الإرسال فإن اللاعبة الرومانية (25 عاما) التي تشارك لأول مرة في فرنسا المفتوحة كسرت إرسال منافستها ثم حافظت على إرسالها لتعادل نتيجة المجموعة 5-5.

لكن أوستابنكو نجحت في إعادة الضغط على كريستيان وأنهت لاعبة لاتفيا المباراة لصالحها بشكل رائع بعد أن ارتكبت اللاعبة الرومانية خطأ مزدوجا لتودع البطولة.