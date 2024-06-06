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أوسيك يفكر في العودة لوزن تحت الثقيل بعد مباراة الإعادة مع فيوري

منذ 8 دقائق
الملاكمان أولكسندر أوسيك وأنطوني جوشوا

الملاكمان أولكسندر أوسيك وأنطوني جوشوا

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قال بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع أولكسندر أوسيك إنه ربما يعود إلى فئة وزن تحت الثقيل بعد مباراة الإعادة أمام البريطاني تايسون فيوري في الوزن الثقيل في وقت لاحق هذا العام.

وتغلب أوسيك، الذي يحمل الآن ألقاب مجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، على فيوري بالنقاط في مباراة مثيرة في قاعة المملكة أرينا في الرياض ليصبح بطل الوزن الثقيل بدون منازع.

وكان الملاكم الأوكراني بطلا لوزن تحت الثقيل بدون منازع سابقا قبل أن ينتقل للوزن الثقيل عام 2019.

وقال أوسيك خلال مدونة صوتية “قاعدة الضربة القاضية 3” أمس “أعتقد أنه ربما بعد مباراة الإعادة سأعود إلى وزن تحت الثقيل. أريد المزيد من هذا الوزن.

“ربما يمكنني أن أكون بطل بدون منازع للمرة الثانية في وزن تحت الثقيل، هذه خطتي. عندما أبدأ في الاستعداد لمعسكري التدريبي كملاكم وزن ثقيل، يجب أن أتناول الطعام طوال الوقت. بالنسبة لي هذا أمر شاق، لا يعجبني ذلك”.

ويُعد أوسيك (37 عاما) أول بطل للوزن الثقيل بدون منازع منذ نهاية حقبة لينوكس لويس في أبريل نيسان 2000.

وسيواجه فيوري في مباراة إعادة في 21 ديسمبر كانون الأول المقبل في الرياض.

    المصدر :
  • رويترز

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