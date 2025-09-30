الأربعاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
أوسيمن يسجل من ركلة جزاء ليقود غلطة سراي للفوز على ليفربول

منذ دقيقتان
سجل فيكتور أوسيمن هدفا مبكرا من ركلة جزاء ليقود غلطة سراي للفوز 1-صفر على ضيفه ليفربول الذي ارتكب العديد من الأخطاء وخسر حارس مرماه أليسون والمهاجم هوجو إيكيتيكي بسبب الإصابة، في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إسطنبول اليوم الثلاثاء.

وسدد المهاجم النيجيري، الذي ارتدى قناعا واقيا، الكرة بقوة في مرمى الحارس أليسون في الدقيقة 16 بعد أن سقط باريش ألبر يلماز إثر ضربة على وجهه من دومينيك سوبوسلاي.

وأجرى ليفربول ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أول مباراة في الدوري هذا الموسم أمام كريستال بالاس مطلع الأسبوع، إذ جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء إلى جانب أغلى صفقة في تاريخ النادي، ألكسندر إيساك.

ودخل كلاهما أرض الملعب في الدقيقة 62، إذ حل صلاح محل جيريمي فريمبونج في الجناح الأيمن، وذلك بعد خروج أليسون مصابا ودخول جورجي مامارداشفيلي بديلا له في الدقيقة 56.

أما إيكيتيكي، الذي شارك أساسيا بعد انتهاء إيقافه المحلي، فغادر الملعب مصابا في الدقيقة 68، في ليلة قاسية على الفريق الزائر الذي سنحت له بعض الفرص لكنه بدا ضعيفا على مستوى الدفاع بشكل يثير القلق.

    المصدر :
  • رويترز

