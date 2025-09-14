الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
أولمان تحرز أخيراً ذهبية العالم في رمي القرص

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2025 4:53 مساءً
فاليري أولمان

فاليري أولمان

فازت الأمريكية فاليري أولمان، البطلة الأولمبية مرتين في رمي القرص، أخيرا بلقب بطولة العالم الذي استعصى عليها كثيرا بإحرازها ذهبية رائعة في طوكيو برمية لمسافة 69.48 متر اليوم الأحد.

وكانت أولمان، التي فازت بالميدالية الذهبية الأولمبية في نفس الملعب في طوكيو قبل أربع سنوات، قد أحرزت برونزيتين متتاليتين في بطولة العالم لكنها كانت في مستوى متميز منذ بداية مشاركتها في المنافسات اليوم برمية لمسافة 67.63 متر. وحسّنت هذا الرقم برمية الفوز.

وحصدت الهولندية يورينده فان كلينكن الفضية مسجلة 67.50 متر.

وحققت سليندا موراليس من كوبا مفاجأة وفازت بالميدالية البرونزية بعد تسجيل أفضل رمية شخصية لها بمسافة 67.25 متر.

    المصدر :
  • رويترز

