أولمبياد باريس 2024: عرض استثنائي للحلقات الأولمبية على برج إيفل

أعلن رئيس الشركة المشرفة على برج إيفل أنه سيتم عرض الحلقات الأولمبية الخاصة بألعاب باريس 2024 على البرج. بحسب وكالة رويترز.

وقال جان فرانسوا مارتينز إن العمل على تثبيت الحلقات على البرج سيبدأ في نهاية الشهر الحالي بعد مغادرة الشعلة الأولمبية مدينة أولمبيا في اليونان. ستكون الحلقات على جانب نهر السين من البرج.

وسيكون برج إيفل جزءا أساسيا من أولمبياد باريس، إذ أنه يمثل نقطة انطلاق الماراثون التي يبلغ طوله 38 كيلومترا، بينما ستقام منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في قاعدته.

وسيتم وضع الشعلة الأولمبية في حديقة التويلري بالقرب من متحف اللوفر.

وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 11 أغسطس آب المقبلين.