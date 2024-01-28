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أول المتأهلين.. المنتخب الأسترالي يشق طريقه لربع نهائي كأس آسيا

منذ 34 دقيقة
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حسم المنتخب الأسترالي أمره، وشق طريقه للتأهل لربع نهائي كأس آسيا بكرة القدم.

وشقت أستراليا طريقها بنجاح إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم في قطر بعد تحقيقها فوزا مستحقا على إندونيسيا 4-0 في ثمن النهائي يوم الأحد.

وسجل رباعية أستراليا المدافع الإندونيسي إلكان باغوت بالخطأ في مرماه، ومارتين بويلي، وكريغ غودوين، وهاري سوتار في الدقائق 12، و45، 89، و90 تواليا.

وتلعب أستراليا في ربع النهائي الجمعة المقبل مع الفائز من المواجهة المرتقبة بعد غد الثلاثاء والتي ستجمع بين السعودية كوريا الجنوبية.

وتقام مساء اليوم الأحد المباراة الثانية من الدور ثمن النهائي حيث تلعب الإمارات ضد طاجيكستان.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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