أول تعليق من برشلونة على رحيل تشافي هيرنانديز

علّق رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، خوان لابورتا، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاتي، على رحيل المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، في نهاية الموسم الجاري 2024/2023.

ونقل الموقع الرسمي لنادي برشلونة تصريحات لابورتا، وجاء فيها: “أبلغني تشافي أنه سيغادر في نهاية الموسم، لقد أراد إنهاء الموسم، وقبلتُ ذلك، لأنه هو من اقترحه عليّ”، مُضيفاً: “إنه أسطورة برشلونة، إنه شخص صادق، يتصرف بكرامة، وهو شخص يحب النادي”.

وطالب خوان لابورتا اللاعبين بالتركير على المباريات المتبقية تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 44 عاماً، قائلاً: “علينا أن نقدم كل ما لدينا لمحاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا، نحن في الجولة المقبلة ضد نادي نابولي الإيطالي، ونحن نسير خطوة بخطوة”.

وتابع: “أعتقد أنه مع الالتزام، ومع مزيد من الشخصية، دون فقدان التركيز، ومع تقديم المدرب كل ما أعرف أنه سيفعله، ومع التزام اللاعبين الكامل، سنكون قادرين على تحقيق بعض الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في نهاية الموسم”.

وأكمل لابورتا: “شكراً للجماهير التي تهتف في كل الأوقات، عندما يمر الفريق بأصعب الأوقات، أطلب منكم الاستمرار بذلك، وبذل الجهد للذهاب إلى ملعبنا للتشجيع مرة أخرى”.

وكان تشافي قد أعلن رحيله بعد خسارة الفريق الكتالوني من نظيره فياريال، بخسمة أهداف مقابل ثلاثة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ 22 في الدوري الإسباني (لا ليغا).

ويقع برشلونة، تحت إشراف تشافي هيرنانديز، في المركز الثالث على سلم ترتيب “لا ليغا” هذا الموسم، برصيد 44 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر، نادي ريال مدريد.

كما خسر الفريق الكتالوني مؤخراً لقب كأس السوبر لصالح غريمه “الميرنغي”، وودّع مسابقة كأس الملك من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من أمام نادي أتلتيك بيلباو.