أومبير يتأهل للدور الثاني من بطولة مونت كارلو

حول أوجو أومبير تأخره بمجموعة أمام فيدريكو كوريا إلى الفوز 4-6 و6-1 و6-2 الاثنين ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة كما تقدم جريجور ديميتروف وكارين ختشانوف وستيفانوس تيتيباس في البطولة.

وكان أومبير قد ودع البطولة من الدور الأول في العام الماضي بالهزيمة أمام الإيطالي لورنتسو سونيجو المشارك ببطاقة دعوة، وبدا اللاعب الفرنسي المصنف 14 للبطولة في أزمة مجددا عندما خسر المجموعة الأولى من مباراة اليوم أمام الأرجنتيني كوريا.

لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما تغلب على الكبوة وحسم الفوز عبر المجموعتين الثانية والثالثة، وقد كسر إرسال كوريا مرتين في كل مجموعة.

كذلك كافح كارين ختشانوف قبل أن يتمكن من الفوز على البريطاني كاميرون نوري 7-5 و7-6، وتعرض الروسي المصنف 15 للبطولة لكسر إرساله مرتين في المجموعة الأولى واضطر لخوض شوط فاصل في المجموعة الثانية.

فقد نجح نوري في كسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الثانية وعندما كان متقدما 6-5 أتيحت له نقطتان لكسر الإرسال ليفوز بالمجموعة لكن ختشانوف رد بثلاث ضربات إرسال ساحقة متتالية ليحافظ على إرساله ولعب ضربتي إرسال ساحقتين أخريين ليفوز بالشوط الفاصل بسهولة.

وسيلتقي ختشانوف في الدور الثاني مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

أما البلغاري ديميتروف المصنف التاسع للبطولة، والذي خسر مؤخرا أمام الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة ميامي المفتوحة، فقد فاز في مباراته بالدور الأول على اللاعب المحلي فالنتين فاشيرو المشارك في البطولة ببطاقة دعوة 7-5 و6-2.

وواجه ديميتروف، الذي أحرز أول لقب له في بطولات المحترفين خلال أكثر من ستة أعوام عبر بطولة برزبين الدولية في يناير كانون الثاني الماضي، ضغطا قويا من منافسه في المجموعة الأولى، إذ كسر فاشيرو إرساله في الشوط الأول، لكن اللاعب البلغاري استعاد قوته ليحسم الفوز عبر المجموعة الثانية.

وقال ديميتروف “أنا ممتن لأنني تمكنت من اجتياز المباراة اليوم بهذه الطريقة. أعلم أنني بعيد للغاية عن مستواي الآن، لكن أتمنى أن تكون هذه بداية انطلاقة بالنسبة لي”.

كذلك تأهل ستيفانوس تيتيباس المتوج بلقب مونت كارلو مرتين إلى الدور الثاني بعد أن انسحب منافسه لاسلو ديري خلال المجموعة الثانية بسبب الإصابة.

وفاز تيتيباس بالمجموعة الأولى 6-3 وتقدم 3-2 في المجموعة الثانية ثم أعلن منافسه الصربي انسحابه.

وقال اليوناني تيتيباس المصنف 12 للبطولة “لم أتوقع نهاية كهذه. ليس شيئا معتادا بشكل كبير بالنسبة لي.

“أديت عملي جيدا، وبالطبع أتمنى التعافي السريع (لديري)، لأن الإصابات ليست أمرا ممتعا”.

وجنبت قرعة البطولة المصنفين الثمانية الأوائل خوض منافسات الدور الأول، وستشهد البطولة غدا الثلاثاء لقاء نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم أمام الروسي رومان سافيولين.