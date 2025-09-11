أونانا ينتقل من مانشستر يونايتد إلى طرابزون سبور على سبيل الإعارة

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أن حارس مرماه أندريه أونانا أكمل انتقاله على سبيل الإعارة إلى طرابزون سبور التركي.

وكانت خطوة انتقال أونانا واردة منذ تعاقد النادي مع الحارس سيني لامنس من رويال أنتويرب في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي.

وبات يونايتد يملك أربعة حراس للمرمى بعد تعاقده مع لامنس مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني (24.58 مليون دولار)، ورغم أن النادي قال إنه في وضع جيد في ظل وجود هذا العدد الكبير من الحراس فإن مستقبل المتعثر أونانا كان محل شك بالفعل.

وبدأ الدولي التركي ألطاي بايندير كافة مباريات يونايتد الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما لم يشارك أونانا (29 عاما) سوى مرة واحدة وكانت في خسارة يونايتد المفاجئة بركلات الترجيح أمام جريمسبي تاون المنافس بالدرجة الرابعة في الدور الثاني من كأس الرابطة. وكان أونانا مسؤولا عن هدفي جريمسبي خلال التعادل 2-2 قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وانضم أونانا إلى يونايتد من إنتر ميلان مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني عام 2023، وتسبب مستواه المتذبذب في تعرضه لانتقادات لاذعة منذ ذلك الحين.

وكان أونانا الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن مباريات الفريق في فترة ما قبل الموسم.

ولن تنتهي فترة الانتقالات في تركيا حتى غدا الجمعة وهناك توقعات بأن أونانا، الموجود حاليا مع منتخب الكاميرون، قد يشارك لأول مرة مع فريقه الجديد أمام فناربخشه يوم الأحد المقبل.

وتوم هيتون هو حارس المرمى الرابع في مانشستر يونايتد.