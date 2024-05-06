أونيون برلين المتعثر يقيل مدربه بيليتسا ويعين جروته مدربا مؤقتا

أعلن أونيون برلين المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الاثنين إقالة مدربه الكرواتي نيناد بيليتسا وتعيين ماركو جروته بشكل مؤقت بعد سلسلة من النتائج المخيبة جعلته على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.

وكان أونيون برلين عين بيليتسا بديلا لأورس فيشر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي حين كان الفريق في المركز 17.

ويحتل الفريق الآن المركز 15 بعد أربع هزائم في خمس مباريات قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وكان جروته (51 عاما)، الذي عمل مدربا لفريق الشباب تحت 19 عاما بالنادي، قد تولى أيضا تدريب أونيون برلين بشكل مؤقت في نوفمبر.

وقال جروته في بيان “أتطلع لهذه المهمة وأنا مقتنع بأننا سننجح في تجنب الهبوط. أعرف فريقنا جيدا وأعلم أننا إذا وحدنا قوانا سنكون قادرين على حصد النقاط الضرورية”.

وقال أونيون برلين إن مساعدة المدرب ماري لويز إيتا، وهي أول مدربة لناد في دوري الأضواء الألماني، ستبقى في منصبها.

وسيحل أونيون ضيفا على كولن المهدد مثله بالهبوط يوم السبت المقبل قبل أن يختتم مشواره على ملعبه أمام فرايبورج صاحب المركز السابع في 18 مايو أيار.