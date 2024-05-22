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أياكس أمستردام يتعاقد مع المدرب فاريولي بعقد لـ3 سنوات

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 22 - مايو - 2024 11:12 مساءً
فرانشيسكو فاريولي

فرانشيسكو فاريولي

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ذكرت تقارير إعلامية صادرة في فرنسا وهولندا اليوم الأربعاء أن نادي أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم وافق على دفع مبلغ مالي مقابل استغناء نيس عن خدمات مدربه فرانشيسكو فاريولي.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يوقع المدرب البالغ من العمر 35 عاما على عقد مدته ثلاث سنوات في الأيام القليلة المقبلة.

وسيحل الإيطالي فاريولي محل جون فانت شيب بعد موسم سيئ في الدوري الهولندي حيث أنهى أياكس المركز الخامس، وهو أدنى مركز له منذ موسم 1999-2000.

وسيدفع أياكس لنيس 1.25 مليون يورو (1.35 مليون دولار) تعويضا وفقا لموقع ان.او.اس، ليصبح فاريولي أول مدرب أجنبي يتولى تدريب النادي منذ الدنمركي مورتن أولسن في 1997.

(الدولار=0.9244 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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