أيرلندا تعين هالجريمسون مدرباً جديداً لها

عيّنت أيرلندا، اليوم الأربعاء، هيمير هالجريمسون مدرب أيسلندا وجاميكا السابق مدربا للفريق الأول لكرة القدم قبل خوض دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم 2026.

ويستهل المدرب الأيسلندي مشواره مع أيرلندا في السابع من سبتمبر أيلول المقبل بمواجهة إنجلترا في دبلن ضمن دوري الأمم.

وقال هالجريمسون في بيان “أيرلندا أمة تفخر حقا بكرة القدم وأنتجت باستمرار لاعبين موهوبين وعاشت العديد من اللحظات التي لا تنسى في البطولات الدولية الكبرى.

“لديها فريق شاب يتمتع بإمكانيات حقيقية. وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع اللاعبين للمساعدة في تدريبهم وتوجيههم نحو تحسين الأداء والنتائج لضمان التأهل والمنافسة في البطولات الكبرى بشكل منتظم.

“كما أتطلع أيضا إلى التعرف على الشعب الأيرلندي، وخاصة المشجعين الرائعين لكرة القدم الأيرلندية”.

وقال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إن خبرة هالجريمسون كمدرب وقدرته على الارتقاء بالمنتخبات للتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وسجله الحافل في التأهل للبطولات الكبرى والمنافسة فيها جعلته المرشح الأول للمنصب.

وكان هالجريمسون (57 عاما) مدربا مشتركا لأيسلندا مع لارس لاجرباك عندما أطاحت بإنجلترا من دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2016 وبلغت دور الثمانية.

ووصلت أيسلندا إلى أعلى مركز لها على الإطلاق في تصنيف الفيفا (18) خلال فترة هالجريمسون في قيادة منتخب بلاده.

واستقال هالجريمسون من تدريب جاميكا بعد الخروج من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة بعد خسارة ثلاث مباريات.

وتقدمت جاميكا من المركز 64 إلى 53 في تصنيف الفيفا خلال فترة ولايته.