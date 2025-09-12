الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
أينا مدافع فورست يغيب أثناء مشاركته مع نيجيريا.. والسبب؟

منذ 3 دقائق
المدافع النيجيري أولا أينا

قال نادي نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن مدافعه أولا أينا سيغيب عن الملاعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب نيجيريا.

ولم يحدد فورست مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما عن الملاعب بعد إصابته خلال تعادل نيجيريا 1-1 مع جنوب أفريقيا ضمن تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قالت إنه سيغيب لمدة ثلاثة أشهر.

وقال فورست في بيان “الجميع في النادي يرسلون أطيب تمنياتهم لأولا ويتمنون له الشفاء العاجل”.

وشارك لاعب تشيلسي السابق أينا في 35 مباراة بالدوري مع فورست الموسم الماضي.

ويحل فورست ضيفا على أرسنال غدا السبت.

    المصدر :
  • رويترز

