أيندهوفن يركز على صدارة الدوري الهولندي بعد الفوز الكبير على نابولي

وجه بيتر بوش، مدرب أيندهوفن، لاعبيه للاحتفال بفوزهم الساحق 6-2 على نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه شدد على أن التركيز سيتحول فوراً إلى مواجهة فينوورد المرتقبة في الدوري الهولندي يوم الأحد.

وقلب أيندهوفن تأخره بهدف إلى فوز كبير أمام حامل لقب الدوري الإيطالي في ملعب فيليبس، ليعزز آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد بداية صعبة في مرحلة مجموعات دوري الأبطال.

وقال بوش: “يمكنهم الاحتفال، لكن ليس عليهم الخروج إلى الحانات، لأننا سنبدأ من الآن التحضير لمباراة الأحد”.

ويستضيف فينوورد المتصدر بفارق ثلاث نقاط عن أيندهوفن، في مباراة قد تحدد بشكل مبكر مصير لقب الدوري الهولندي.

وأضاف بوش: “قلت في غرفة الملابس إننا قادرون على الوصول إلى هذا المستوى، عملنا من أجل ذلك لأسابيع، وعلينا الاستمرار بنفس النهج. كنا نعلم أننا إذا أردنا الفوز، فعلينا اللعب بطريقتنا الخاصة، وهذا ما فعلناه”.

وكان أيندهوفن قد قلب تأخره المبكر إلى تقدم 2-1 في الشوط الأول قبل أن يسيطر على المباراة بأداء جماعي مميز، ويستعد حالياً لمواجهة تحديات قادمة في دوري الأبطال أمام أولمبياكوس وليفربول ونيوكاسل، بالإضافة إلى مباريات على أرضه أمام أتليتيكو مدريد وبايرن ميونيخ.







