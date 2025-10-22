الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أيندهوفن يركز على صدارة الدوري الهولندي بعد الفوز الكبير على نابولي

منذ 49 دقيقة
لاعبو أيندهوفن يحتفولون بعد فوز ساحق على نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في

لاعبو أيندهوفن يحتفولون بعد فوز ساحق على نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في

A A A
طباعة المقال

وجه بيتر بوش، مدرب أيندهوفن، لاعبيه للاحتفال بفوزهم الساحق 6-2 على نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه شدد على أن التركيز سيتحول فوراً إلى مواجهة فينوورد المرتقبة في الدوري الهولندي يوم الأحد.
وقلب أيندهوفن تأخره بهدف إلى فوز كبير أمام حامل لقب الدوري الإيطالي في ملعب فيليبس، ليعزز آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد بداية صعبة في مرحلة مجموعات دوري الأبطال.
وقال بوش: “يمكنهم الاحتفال، لكن ليس عليهم الخروج إلى الحانات، لأننا سنبدأ من الآن التحضير لمباراة الأحد”.
ويستضيف فينوورد المتصدر بفارق ثلاث نقاط عن أيندهوفن، في مباراة قد تحدد بشكل مبكر مصير لقب الدوري الهولندي.
وأضاف بوش: “قلت في غرفة الملابس إننا قادرون على الوصول إلى هذا المستوى، عملنا من أجل ذلك لأسابيع، وعلينا الاستمرار بنفس النهج. كنا نعلم أننا إذا أردنا الفوز، فعلينا اللعب بطريقتنا الخاصة، وهذا ما فعلناه”.
وكان أيندهوفن قد قلب تأخره المبكر إلى تقدم 2-1 في الشوط الأول قبل أن يسيطر على المباراة بأداء جماعي مميز، ويستعد حالياً لمواجهة تحديات قادمة في دوري الأبطال أمام أولمبياكوس وليفربول ونيوكاسل، بالإضافة إلى مباريات على أرضه أمام أتليتيكو مدريد وبايرن ميونيخ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

باريس سان جيرمان
سان جيرمان يسحق ليفركوزن 7-2 في عقر داره بدوري الأبطال
إرلينج هالاند
هالاند لاعب سيتي يواصل مسلسل تسجيل الأهداف في الانتصار على فياريال
لاعبو نادي إنتر ميلان
إنتر ميلان يتغلب على سان جيلواز 4-صفر دون عناء في دوري الأبطال

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت