أيندهوفن يفرض التعادل 1-1 على ليفركوزن بدوري الأبطال

منذ ساعة واحدة
باير ليفركوزن

قلب أيندهوفن الهولندي تأخره بهدف ليتعادل 1-1 مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسمح الدفاع الكارثي للزوار الهولنديين للشاب كريستيان كوفاني بتسجيل هدف في الدقيقة 65 لكن أيندهوفن سارع إلى معادلة النتيجة، عن طريق إسماعيل صيباري في الدقيقة 72.

وهذا هو التعادل الثاني لليفركوزن في مرحلة الدوري بالمسابقة بعد تعادله مع كوبنهاجن.

وافتتح أيندهوفن رصيده من النقاط في البطولة بعد خسارته المفاجئة على أرضه أمام أونيون سان جيلواز البلجيكي في مباراته الافتتاحية الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

