"إدين تريزيتش": نحن قادرون على التغلب على أي منافس في العالم

تحدث إدين تريزيتش المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب يوم السبت المقبل أمام ريال مدريد في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وبدأ بالحديث عن مشاعره عندما فاز دورتموند بدوري الأبطال في عام 1997 وقال: “كان عمري في ذلك الحين 14 عامًا، لسوء الحظ لم أكن في ميونيخ لكنني شاهدت المباراة على شاشة كبيرة، وفي اليوم التالي كنت في المطار في انتظار عودة اللاعبين”.

وعن الوصول للنهائي قال: “في دور المجموعات مررنا بتجربة مخيبة للآمال في المباراة الأولى أمام باريس ثم تعادلنا في المباراة الثانية في أرضنا أمام ميلان، بدأن نشعر بالتحسن في المباراة الثالثة عندما فزنا على نيوكاسل، بدأنا نعتثد أنه يمكننا تحقيق شيء ما وأدركنا أنه ما زال أمامنا الكثير لنظهره في دوري الأبطال وبدأت ثقتنا في أنفسنا تنمو”.

وأضاف: “في الأدوار الإقصائية نعرف أن كل جولة ستكون أصعب من التي قبلها، وفي نفس الوقت كنا نشعر بأننا نقترب من الحلم، أردنا فعل كل ما بوسعنا للوصول إلى أ[عد نقطة ممكنة والآن نريد الفوز”.

وأضاف: “لقد قدمنا أداءً جيدًا ووصلنا إلى هذا النهائي، سوف نواجه فريقًا قويًا للغاية خاض هذه التجربة بشكل متكرر، لكننا نعلم أن كل شيء ممكن في مباراة واحدة، إذا لعبنا أمام ريال مدريد 10 مرات فمن المحتمل أن يكون الأمر صعبًا للفوز، ولكن في 90 أو 120 دقيقة فإن كل شيء ممكن، نحن قادرون على التغلب على أي منافس في العالم”.

وأخيرًا قال عن إمكانية الفوز بالنهائي وما يعنيه له: “إنه أكبر لقب يمكن أن تفوز به في عالم كرة القدم للأندية، في هذا النادي نجحنا مرة واحدة في الفوز به وهذا ما يوضح أهميته بالنسبة لنا، لو فزنا سيكون قصة مميزة للغاية”.