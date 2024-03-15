إساءات عنصرية تستهدف "فينيسيوس" مجدداً.. وريال مدريد يتحرك

قال ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الجمعة 15-3-2024) إنه قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن جرائم الكراهية والتمييز بعد مزاعم أن جماهير أتليتيكو مدريد وبرشلونة أطلقت هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور.

ودعا فينيسيوس أمس الخميس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إلى معاقبة أتليتيكو بسبب الهتافات العنصرية المزعومة قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنهم مشجعو أتليتيكو مدريد مرددين إساءات عنصرية تستهدف مهاجم ريال مدريد خارج ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.

وقال ريال مدريد إنه تقدم بالشكوى بسبب “الإساءة العنصرية والكراهية” الموجهة إلى فينيسيوس بالقرب من الملعب الأولمبي وملعب ميتروبوليتانو في مدريد قبل مباراتي برشلونة وأتليتيكو في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي “يدعو ريال مدريد النيابة إلى طلب التسجيلات المتاحة من كلا الموقعين… لتحديد المسيئين.

“يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، والتي كانت للأسف مصدر قلق متكرر ومستمر لبعض الوقت.

“سيواصل نادينا العمل الجاد لدعم قيم كرة القدم والرياضة ككل، وسيظل ثابتا في عدم التسامح مطلقا تجاه أنواع الحوادث البغيضة التي شهدناها في مناسبات متعددة في الآونة الأخيرة”.

وكان جناح ريال مدريد هدفا لإساءات عنصرية في عدة مناسبات، مما أثار سلسلة من الحملات المحلية والدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة لمكافحة العنصرية تابعة للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).