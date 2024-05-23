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إسبارجارو متسابق أبريليا سيعتزل بنهاية الموسم (نارية)

منذ 41 ثانية
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 قال الإسباني أليكس إسبارجارو متسابق أبريليا اليوم الخميس إنه سيعتزل في نهاية موسم 2024 لبطولة العالم للدراجات النارية وذلك قبل سباق جائزة قطالونيا الكبرى.

وظهر إسبارجارو (34 عاما) لأول مرة في بطولة العالم عام 2009 ويخوض موسمه ‭13‬. ولقد حقق ثلاثة انتصارات وصعد لمنصة التتويج 11 مرة وانطلق من مركز أول منطلقين خمس مرات.

وفاز إسبارجارو، الذي انضم إلى أبريليا عام 2017 لفترة ثانية بعد تجارب مع دوكاتي وياماها وسوزوكي، بسباق جائزة قطالونيا الكبرى الموسم الماضي.

وأبلغ إسبارجارو الصحفيين “أنا سعيد وفخور للغاية رغم أن ما حققته ليس كافيا لكنني سعيد بالمدى الذي وصلت إليه.

“من المؤكد أن هذا الطفل الذي ظهر لأول مرة هنا قبل سنوات طويلة سيكون سعيدا”.

    المصدر :
  • رويترز

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