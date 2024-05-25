"إسبارغارو" يحطم رقم قياسي بسباق الدراجات النارية

حطم الإسباني أليكس إسبارجارو متسابق فريق أبريليا ريسنج الرقم القياسي لأسرع لفة قبيل نهاية التجارب التأهيلية الرسمية في سباق جائزة قطالونيا الكبرى للدراجات النارية اليوم السبت لينتزع مركز أول المنطلقين في السباق الذي سيقام على حلبة برشلونة-قطالونيا غدا الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى (موتو جي.بي).

وسجل إسبارجارو الذي أعلن في الأسبوع الماضي أنه سيعتزل في نهاية موسم 2024 زمنا بلغ دقيقة واحدة و38.190 ثانية في لفته الأخيرة بجولة التجارب التأهيلية الثانية ليتفوق على حامل اللقب الإيطالي فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي الذي حصل على المركز الثاني.

وقال إسبارجارو “لم أحصل على مركز أول المنطلقين 100 مرة خلال مسيرتي. لذا فإن الحصول على هذا المركز مرة واحدة في بلادي أمر رائع خاصة في مواجهة بانيايا.”

واحتل براد بيندر متسابق كيه.تي.إم وهو من جنوب افريقيا المركز الثالث في حين حصل الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنج ومتصدر الترتيب العام للموسم الحالي على المركز السادس بعد تعرضه لحادث خلال التجارب.

وبهذا سينطلق مارتن من الصف الثاني في السباق غدا الأحد ما يمنح بانيايا فرصة لتقليص الفارق بينهما في الترتيب العام.

وقال بانيايا “من المهم دوما الانطلاق من الصف الأول في برشلونة. المركز الثاني جيد دائما.”

وسينطلق الإسباني مارك ماركيز متسابق جريسيني ريسنج وبطل العالم سابقا ست مرات من المركز 14 بعد فشله في التأهل للمرحلة الثانية من التجارب التأهيلية الرسمية للسباق.