إسبانيا تحقق العلامة الكاملة وتقصي ألبانيا من بطولة أوروبا

سجل فيران توريس هدفا في الشوط الأول ليقود إسبانيا لتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتغلبها 1-صفر على ألبانيا التي ودعت البطولة (الاثنين 24-6-2024).

وكانت إسبانيا قد ضمنت التأهل في صدارة مجموعتها الثانية بعد فوزها بأول مباراتين. وغير لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تشكيلته الأساسية بالكامل إذ كان المدافع إيمريك لابورت هو اللاعب الوحيد الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية التي شاركت في الفوز على إيطاليا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عندما سدد توريس كرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم إلى داخل الشباك مستغلا تمريرة بينية من داني أولمو.

وبهذا تودع ألبانيا البطولة بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الأخير بنقطة واحدة.