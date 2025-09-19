إسبانيا تعود لصدارة تصنيف الفيفا وألمانيا تخرج من العشرة الأوائل

صعدت إسبانيا الفائزة ببطولة أوروبا 2024 إلى صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الصادر أمس الخميس للمرة الأولى منذ 11 عاما، بينما خرجت ألمانيا من المراكز العشرة الأولى.

وتقدمت فرنسا إلى المركز الثاني في التصنيف، مع تراجع الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم إلى المركز الثالث بعد خسارتها 1-صفر من الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026.

وصعدت البرتغال الفائزة بدوري الأمم الأوروبية مركزا واحدا، لتحتل المركز الخامس.

وتراجعت ألمانيا خارج المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى منذ عام تقريبا، بعد هزيمتها في سلوفاكيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت سلوفاكيا الفريق الأكثر تطورا في التصنيف، بعدما تقدمت 10 مراكز لتحتل المركز 42.

فيما يلي أول عشرة منتخبات في التصنيف:

1- إسبانيا

2- فرنسا

3- الأرجنتين

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- البرازيل

7- هولندا

8- بلجيكا

9- كرواتيا

10- ايطاليا