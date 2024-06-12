إسبانيا تعول على "روح العائلة" في بطولة أوروبا لكرة القدم

قال بيدري لاعب وسط إسبانيا إن غرفة ملابس المنتخب مليئة بالشخصيات القيادية وإن الروابط القوية بين اللاعبين ستكون أكبر ميزة للفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الشهر.

واستفادت المجموعة الواعدة من الشبان أصحاب المواهب في تشكيلة إسبانيا من العمل لفترة طويلة مع المدرب لويس دي لا فوينتي الذي عمل مع الفئات السنية للمنتخب الوطني بين 2013-2022 قبل أن يبدأ مشواره مع المنتخب الأول.

وقال بيدري لاعب برشلونة للصحفيين أمس الثلاثاء “أعتقد أن روح العائلة أعظم أصول نملكها في الفريق داخل وخارج الملعب.

“الفريق بأكمله يزخر بالشخصيات القيادية. هناك العديد من اللاعبين الذين يملكون شخصيات قيادية ويساعدوننا كثيرا لكنني أعتقد أن الفارق الكبير مع بقية الفرق هو عدم وجود قائد وحيد”.

وتستهل إسبانيا، الفائزة باللقب ثلاث مرات، مشوارها في بطولة أوروبا 2024 في 15 يونيو حزيران بمواجهة كرواتيا كما ستواجه إيطاليا حاملة اللقب وألبانيا في المجموعة الثانية.

وقال بيدري “من المهم أن نستهل مشوارنا بقوة. هناك العديد من الفرق فازت بألقاب كبيرة على الرغم من خسارتها في مباراتها الأولى.

“لا داعي للقلق بشأن تلك المباراة. سنذهب للفوز وسنبذل قصارى جهدنا.

“نتطلع لذلك حقا. نملك فريقا شابا واعدا ولا نطيق الانتظار”.