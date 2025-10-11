إسبانيا تهزم جورجيا 2-صفر لتقترب من التأهل لكأس العالم

واصلت إسبانيا أداءها القوي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزها 2-صفر على جورجيا في مدينة إلتشي الإسبانية اليوم السبت.

وهز يريمي بينو وميكل أويارزابال الشباك ليواصل بطل أوروبا مشواره المثالي في المجموعة الخامسة ويقترب من حسم مقعد في كأس العالم التي ستقام في أمريكا الشماليو.

افتتح بينو التسجيل في الدقيقة 24 من كرة ثابتة نفذها بيدري من اليسار إلى منطقة الجزاء، حيث مرر المدافع روبن لو نورمان الكرة إلى بينو الذي سددها في المرمى الخالي من مسافة قريبة.

وفي الدقيقة 64، عززت إسبانيا تقدمها، عندما نفذ أويارزابال ركلة حرة مذهلة من على حافة منطقة الجزاء، لتستقر في الزاوية العليا للمرمى.

بهذا الفوز، تتصدر إسبانيا المجموعة الخامسة بتسع نقاط، متقدمة بثلاث نقاط على تركيا، بينما تظل جورجيا في المركز الثالث بثلاث نقاط. أما بلغاريا، فتتذيل المجموعة بعد ثلاث هزائم متتالية.