إستيفاو ورودريجو يقودان البرازيل لفوز ساحق 5-صفر على كوريا الجنوبية

سجل كل من إستيفاو ورودريجو هدفين ليقودا البرازيل لفوز ساحق 5-صفر على مضيفتها كوريا الجنوبية في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الجمعة قدم فيها الفريق الزائر أداء مهيمنا بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على ملعب سول كأس العالم.

وافتتح الجناح إستيفاو (18 عاما) التسجيل للبرازيل في الدقيقة 13 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة متقنة من برونو جيمارايش.

وبعد سلسلة ساحرة من التمريرات، ضاعفت البرازيل تقدمها في الدقيقة 41 عن طريق رودريجو، الذي أطلق تسديدة منخفضة ليختتم مجهود جماعي رائع لأبطال العالم خمس مرات.

واستمرت هيمنة البرازيل بعد الاستراحة، واستفاد إستيفاو من تمريرة خاطئة من كيم مين-جاي في الدقيقة 47 ليسجل هدفه الثاني، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الرابع بعد هجمة سريعة قادها فينيسيوس جونيور، الذي اختتم خماسية البرازيل من هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 77.