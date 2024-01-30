إشبيلية يعلن رحيل راكيتيتش إلى الشباب السعودي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، المنافس في دوري الدرجة الأولى، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، عن رحيل لاعب الوسط الدولي الكرواتي السابق إيفان راكيتيتش بعد فترة ثانية قضاها في النادي قبل انتقاله للشباب السعودي.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في نهاية الموسم الحالي.

وقال إشبيلية في بيان “توصلنا لاتفاق مع نادي الشباب السعودي لانتقال إيفان راكيتيتش الذي سينهي فترته الثانية معنا”.

وعاد راكيتيتش، الذي لعب لإشبيلية في فترته الأولى بين عامي 2011 و2014 بعد انتقاله من شالكه الألماني، إلى إشبيلية في سبتمبر 2020 بعد ست سنوات قضاها في برشلونة.

وساعد لاعب الوسط الدولي السابق فريقه العام الماضي في تمديد رقمه القياسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة بعد الفوز بلقبه الأول في موسم 2013-2014 خلال فترته الأولى مع النادي.

وأصبح راكيتيتش، نائب قائد الفريق حتى الآن، أكثر لاعب أجنبي خاض مباريات في تاريخ إشبيلية والوحيد الذي شارك في أكثر من 300 مباراة مع النادي (323 مباراة).

وخلال فترته مع برشلونة، فاز راكيتيتش بدوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 ثم السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. وحصد أيضا أربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس ملك إسبانيا ومرتين للسوبر الإسباني.

وخاض راكيتيتش (35 عاما) أكثر من مئة مباراة دولية مع منتخب كرواتيا بين عامي 2007 و2019 وساهم في احتلال الفريق المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا.