إصابة أوجيه بطل العالم للراليات في حادث ببولندا

تعرض سيباستيان أوجيه بطل العالم للراليات ثماني مرات لحادث سير في بولندا اليوم الثلاثاء بينما كان يستعد لسباق، بحسب ما أعلن فريقه عن الحادث الذي تسبب في إصابة أربعة أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائق الفرنسي كان يقود سيارته مع مساعده في الطريق الذي سيتخدم في رالي بولندا الذي يبدأ بعد غد الخميس، عندما اصطدما بسيارة تسير في الاتجاه المعاكس.

وقال فريق تويوتا جازو ريسنج عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تعرض سيب وفنسن لحادث سير أثناء استطلاع مسار رالي بولندا وتم نقلهما لإجراء فحوصات طبية”.

وأكد توماش ماركوفسكي، المتحدث باسم الشرطة من مدينة أولشتين في شمال بولندا، وقوع الحادث.

وقال “حوالي الساعة 9.30 صباحا على طريق مرصوف بالحصى… حيث من المقرر أن يبدأ الرالي قريبا، حدث تصادم بين سيارتي ركاب.

“في إحدى هاتين السياراتين كان هناك فريق من سائقي الرالي، سائق ومساعده، وفي السيارة الأخرى كان يوجد شخصان غير مرتبطين بالرالي – سائق يبلغ عمره 69 عاما ومرافقه 67 عاما”.

وقال ماركوفسكي إن سائقي السيارتين تم نقلهما للمستشفى بطائرة مروحية، بينما تم نقل الراكبين بسيارة إسعاف.

ولم يُعرف تفاصيل عن إصابات الضحايا لكنه قال إنهم كانوا في وعيهم عندما وصل المسعفون إلى مكان الحادث.

ويعمل ضباط الشرطة على تحديد سبب الحادث.