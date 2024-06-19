إصابة الفخذ تُبعد جودوي قائد بنما عن كوبا أمريكا 2024

قال الاتحاد البنمي لكرة القدم إن أنيبال جودوي قائد المنتخب الوطني سيغيب عن كأس كوبا أمريكا بعد إصابته في فخذه الأيسر خلال مباراة ودية أمام باراجواي يوم الأحد الماضي.

واستبدل جودوي (34 عاما) في الدقيقة 73 بعد أن سجل جوستافو فيلاسكيز هدفا في الشوط الأول ليضمن فوز باراجواي 1-صفر.

وأضاف الاتحاد في بيان “تعرض أنيبال جودوي لإصابة من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر ليغيب عن كأس كوبا أمريكا 2024 المقبلة”.

ويلعب جودوي في فريق ناشفيل المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين وشارك في 139 مباراة مع بنما منذ ظهوره لأول مرة في 2010.

وتستهل بنما مشوارها في المجموعة الثالثة لكأس كوبا أمريكا بمواجهة أوروجواي يوم الأحد.