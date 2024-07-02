الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
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إصابة بوكانان لاعب وسط كندا خلال التدريبات في كأس كوبا أميركا

منذ 39 دقيقة
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

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أعلن منتخب كندا لكرة القدم الثلاثاء أن لاعب الوسط تاجون بوكانان نُقل إلى مستشفى بعد تعرضه لإصابة في أسفل الساق خلال التدريبات استعدادا لمباراة دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا.

وشارك بوكانان (25 عاما)، والذي يلعب أيضا لنادي إنتر ميلان الإيطالي، في جميع مباريات كندا الثلاث بدور المجموعات في كأس كوبا أمريكا، إذ وصلت كندا إلى مراحل خروج المغلوب في أول ظهور لها في البطولة.

وقال المنتخب الكندي في بيان “لقد تم نقله إلى مستشفى محلي لمزيد من التقييم والعلاج.

“سنبلغكم بالمزيد من التفاصيل فور الحصول على معلومات جديدة”.

ونقلت شبكة تي.إس.إن الرياضية عن أليستير جونستون مدافع كندا قوله إن إصابة بوكانان حدثت أثناء التدريب الذي ألغي بعد وصول سيارة إسعاف.

وقال جونستون إن الفريق بأكمله يشعر بالحزن من أجل بوكانان.

واحتلت كندا المركز الثاني خلف الأرجنتين في المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا ومن المقرر أن تواجه فنزويلا يوم الجمعة في تكساس.

    المصدر :
  • رويترز

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