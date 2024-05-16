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إصابة في العين تحرم إيدرسون حارس سيتي من المشاركة حتى نهاية الموسم

منذ 21 دقيقة
حارس مانشستر سيتي "إيدرسون"

حارس مانشستر سيتي "إيدرسون"

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أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الخميس 16-5-2024) أن حارس المرمى إيدرسون سيغيب عن آخر مباراتين بالموسم، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب كسر بسيط في محجر العين.

وتعرض إيدرسون للإصابة يوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير بعد اصطدام مع المدافع كريستيان روميرو في الشوط الثاني من انتصار سيتي 2-صفر.

واحتاج الحارس البرازيلي إلى علاج لفترة طويلة على أرض الملعب وبدا مترنحا قبل أن يستبدله المدرب بيب جوارديولا بشتيفان أورتيجا.

وقال سيتي في بيان “خضع منذ ذلك الحين لفحوصات على المنطقة المصابة والتي كشفت عن وجود كسر صغير في محجر العين اليمنى.

“الإصابة ستمنع إيدرسون من لعب أي دور آخر فيما تبقى من مباريات موسم 2023-2024”.

ويستضيف سيتي متصدر الدوري منافسه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل وسيضمن الفوز لقبه الرابع على التوالي قبل أن يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 25 مايو أيار الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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