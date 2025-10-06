إصابة مهاجم نيوكاسل نيك فولتماده بالإنفلونزا تؤجّل انضمامه إلى المنتخب الألماني

برلين – 6 أكتوبر تشرين الأول (خدمة رويترز الرياضية العربية) – أعلن المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أنّ المهاجم نيك فولتماده، لاعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، سيؤجل انضمامه إلى معسكر “المانشافت” بعد إصابته بفيروس الإنفلونزا.

وأوضح الاتحاد الألماني في بيان مقتضب: “نيك فولتماده لن يصل اليوم بسبب إصابته بفيروس الإنفلونزا”، من دون أن يحدد موعداً لالتحاقه بتشكيلة المنتخب، الذي يستعد لمواجهة لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويُعدّ فولتماده (23 عاماً) أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة الأوروبية هذا الموسم، إذ حقق بداية قوية مع نيوكاسل بعد انتقاله من شتوتغارت الألماني مقابل أكثر من 60 مليون يورو، وهي الصفقة التي أثارت جدلاً واسعاً حين وصفها كارل هاينز رومنيغه، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ، بأنها “مبالغ فيها”، واعتبر نيوكاسل “نادياً أحمق” لدفع هذا المبلغ الضخم.

ورغم الانتقادات، سرعان ما أثبت فولتماده نفسه، فسجّل أهدافاً مؤثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وآخرها هدف في فوز فريقه 2-صفر على نوتنغهام فورست أمس الأحد، ما جعله محبوباً لدى جماهير نيوكاسل.

ويستعد المنتخب الألماني لاستضافة لوكسمبورج يوم الجمعة المقبل، قبل أن يتوجه إلى بلفاست لمواجهة أيرلندا الشمالية في الجولة التالية من التصفيات.

وتحتل ألمانيا حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط، بفارق الأهداف خلف أيرلندا الشمالية، بينما تتصدر سلوفاكيا الترتيب بست نقاط، وتقبع لوكسمبورج في المركز الأخير دون نقاط.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات الملحق.