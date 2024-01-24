إقالة هيوتون مدرب غانا بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان إقالة كريس هيوتون من تدريب المنتخب الوطني بعد خروجه المبكر من كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

واحتلت غانا المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد تعادلها 2-2 مع موزامبيق يوم الاثنين الماضي.

وتبخرت آمالها في التأهل إلى دور الستة عشر بصفتها واحدة من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بعد نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعتين الثالثة والرابعة.

وقال الاتحاد الغاني في البيان “يعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إعفاء كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري”.

كما اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بحل الجهاز الفني للمنتخب.

وأضاف البيان “سيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة خارطة طريق بشأن مستقبل المنتخب”.

وتولى هيوتون (65 عاما)، والذي ينحدر والده من غانا، تدريب المنتخب في مارس آذار الماضي بعد أن عمل في وقت سابق مستشارا فنيا للفريق في كأس العالم في قطر.

وفاز المدرب السابق لبرايتون آند هوف ألبيون ونيوكاسل يونايتد بأربع من مبارياته 13 مع الفريق وكان يواجه ضغوطا بالفعل قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد خسارة غانا خارج أرضها أمام جزر القمر في تصفيات كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي كأس الأمم الأفريقية، خسر الفريق مباراته الافتتاحية أمام الرأس الأخضر وحاول مشجع غاضب مهاجمته بعدها. ثم تعادل مع مصر وموزامبيق ليحصل على نقطتين.

وكان هيوتون ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتدريب منتخب أيرلندا.

وأصبح هيوتون، الذي شارك في 53 مباراة دولية كظهير مع منتخب أيرلندا، ثاني ضحية بين المدربين في كأس الأمم الأفريقية بعد استقالة مدرب جامبيا توم سينتفيت بعد أن احتل فريقه المركز الأخير في مجموعته.