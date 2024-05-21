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إقامة مباراة اسكتلندا وإسرائيل في تصفيات بطولة أوروبا للسيدات بدون جمهور

منذ 7 دقائق
منتخب اسكتلندا للسيدات

منتخب اسكتلندا للسيدات

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قال الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 21 أيار/مايو 2024، إن مباراة المنتخب الوطني للسيدات في تصفيات بطولة أوروبا 2025 ضد إسرائيل ستقام بدون جماهير بسبب إمكانية حدوث اضطرابات مخطط لها.

وقال الاتحاد في بيان عن المباراة المقررة في استاد هامبدن بارك في 31 مايو أيار الحالي “تم تنبيه فريق عمليات الاستاد إلى احتمال حدوث اضطرابات مخطط لها خلال المباراة ونتيجة لذلك ليس أمامنا خيار سوى اللعب بدون جماهير”.

وأضاف البيان أن مباراة العودة المقررة في المجر في الرابع من يونيو حزيران المقبل ستجرى أيضا بدون جماهير.

    المصدر :
  • رويترز

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