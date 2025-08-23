إلتشي الصاعد يفرض التعادل 1-1 على أتليتيكو مدريد بالدوري

أهدر أتليتيكو مدريد تقدمه للمباراة الثانية تواليا واكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه إلتشي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح النرويجي ألكسندر سورلوث التسجيل بعد ثماني دقائق، عندما انطلق نحو منطقة الجزاء ليسيطر على تمريرة ديفيد هانكو الطويلة ووضعها فوق ماتياس ديتورو حارس مرمى إلتشي بلمسة أولى بقدمه اليسرى.

وأدرك إلتشي التعادل بعد سبع دقائق عندما لعب ألفارو رودريجيز تمريرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى إلى رافا مير الذي سددها بيمناه في مرمى يان أوبلاك حارس أتليتيكو في توقيت مثالي.

وأمسك ديتورو بضربة رأس لعبها هانكو في الدقيقة 60 قبل أن يبعد تمريرة عرضية خطيرة من كونور جالاجر ليتعادل إلتشي للمرة الثانية تواليا فيما حصد أتليتيكو نقطته الأولى هذا الموسم.