إلغاء سباق جائزة الهند الكبرى للدراجات النارية وسيعود للجدول أوائل 2025

أعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأربعاء إلغاء جائزة الهند الكبرى لأسباب تشغيلية وأضافوا أن سباق قازاخستان الافتتاحي سيقام بدلا منها في نفس التوقيت.

وأقيم سباق الهند العام الماضي على حلبة بوذا الدولية في نويدا في أجواء حارة ورطبة في سبتمبر أيلول وتم اختصاره بثلاث لفات بناء على طلب المتسابقين.

ومن المقرر أن يعود السباق في أوائل 2025.

وقال المنظمون في بيان “يعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية وإيرتا ودورنا سبورتس أن سباق جائزة الهند الكبرى لن يقام في 2024 مع تأجيل عودته إلى البلاد إلى أوائل 2025 بسبب اعتبارات تشغيلية.

“بناء على نصيحة حكومة ولاية أوتار براديش مع استمرار الولاية في التزامها طويل الأمد تجاه بطولة العالم للدراجات النارية، سيعود السباق إلى حلبة بوذا الدولية في مارس 2025، عندما من المتوقع أن تكون الظروف الجوية مثالية للمشاهدين والمتسابقين على حد سواء”.

وكان من المقرر في بادئ الأمر إقامة جائزة قازاخستان الكبرى في يونيو حزيران لكنها تأجلت هذا الشهر بسبب سوء الأحوال الجوية والفيضانات في جميع أنحاء آسيا الوسطى.

وقالت بطولة العالم في بيان “سباق جائزة قازاخستان الكبرى سيقام الآن في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر باعتباره السباق الأول في السلسلة الآسيوية من جدول بطولة العالم للدراجات النارية 2024”.

وجائزة الهند الكبرى هي ثاني سباق يجري إلغاؤه هذا العام بعد سباق الأرجنتين الذي تضرر بسبب الأزمة الاقتصادية.