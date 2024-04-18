إلغاء نظام الإعادة في كأس انجلترا من موسم 2024-2025

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء نظام إعادة المباريات من الدور الأول في كأس إنجلترا للعبة الشعبية في الموسم المقبل تطبيقا لاتفاقية مدتها ستة أعوام مع الدوري الإنجليزي الممتاز تهدف لتقوية المنافسة المحلية.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي للعبة أن مباريات جميع مراحل كأس إنجلترا ستقام خلال نهاية الأسبوع بداية من الموسم المقبل على أن تقام مباريات الدورين الرابع والخامس ودور الثمانية بمعزل عن مباريات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد الإنجليزي “بداية من الدور الأول ستقام البطولة دون نظام الإعادة.

“النظام الحالي للبطولة الذي لا يتضمن إعادة مباريات بداية من الدور الخامس امتد ليشمل البطولة كاملة في ضوء تغييرات على البرنامج نتيجة توسيع البطولات الي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

“والآن ستقام المباراة النهائية لكأس إنجلترا في الجولة قبل الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم سبت لا تقام خلاله أي مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.”

واستبعدت عطلة منتصف الموسم من البرنامج أيضا لإفساح المجال أمام انطلاق موسم الدوري الممتاز في منتصف أغسطس آب ولتمتد عطلة نهاية الموسم لمدة أطول.