إليتشيتش يظهر في قائمة سلوفينيا المبدئية لبطولة أوروبا 2024

شكل انضمام المهاجم السلوفيني يوسيب إليتشيتش مفاجأة عندما أعلن المدرب ماتياش كيك اليوم الثلاثاء عن تشكيلته المبدئية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم إذ عاد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما للعب مع منتخب بلاده لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وتعود المشاركة الأخيرة لإليتشيتش، الذي سجل 16 هدفا في 79 مباراة دولية، مع منتخب بلاده لنوفمبر تشرين الثاني 2021 ومنذ ذلك الحين رحل عن أتلانتا الإيطالي ليعود لنادي ماريبور السلوفيني بعد أن عانى من مشكلات على صعيد الصحة العقلية.

وساعد مستواه هذا الموسم، حيث سجل ثمانية أهداف في الدوري ليساهم في احتلال ماريبور للمركز الثاني، على حصوله على فرصة للعب أخيرا في بطولة كبرى.

واختار المدرب كيك قائمة مؤلفة من 30 لاعبا وسيحتاج لاستبعاد أربعة لاعبين قبل إعلان تشكيلته النهائية.

وتلعب سلوفينيا مباراتين وديتين مع أرمينيا وبلغاريا قبل التوجه إلى ألمانيا حيث ستقام بطولة أوروبا لتواجه الدنمرك وصربيا وإنجلترا ضمن المجموعة الثالثة.

وظهر في القائمة أيضا بنيامين سيسكو لاعب رازن بال شبورت لايبزيج، وهداف سلوفينيا في التصفيات برصيد خمسة أهداف، بالإضافة إلى يان أوبلاك (31 عاما) حارس مرمى أتليتيكو مدريد.