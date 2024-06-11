إليكم أبرز هدافي بطولة اليورو على مر التاريخ

أيام قليلة تفصلنا تفصلنا عن انطلاقة بطولة كأس الأمم الأوروبية ” يورو 2024 ” وسوف تقام على الأراضي الألمانية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 14 يونيو الجاري وتمتد حتى 14 يوليو المقبل.

وسوف نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الهدافين في تاريخ اليورو.

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لليورو برصيد 14 هدفاً، ثم نجم فرنسا أنطوان جريزمان وأسطورة إنجلترا آلان شيرار برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويأتي في المركز الثالث كلٍ من نونو جوميز اسطورة البرتغال، وزلاتان ابراهيموفيتش، وتيري هينري، وروميلو لوكاكو، وألفارو موراتا، وواين روني، وباتريك كلويفرت برصيد 6 أهداف كل منهم.

وفي المركز الرابع يأتي كلٍ من زين الدين زيدان، وماريو جوميز، يورغن كلينسمان، وفرناندو توريس، وروبرت ليفاندوفسكي، وميلان باروش، وماركو فان باستين برصيد 5 أهداف لكل منهم.

وفي المركز الخامس كلٍ من دينيس بيركامب، ولوكاس بودولسكي، فلاديمير شميتسر، وهاري كين، وإيفان بيريسيتش، وهنريك لارسون، وكريم بنزيما، وأنجيلوس خاريستياس برصيد 4 أهداف كل منهم.