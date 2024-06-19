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إليكم قائمة بأغلى 10 لاعبين في يورو 2024

منذ 18 دقيقة
بطولة يورو 2024

بطولة يورو 2024

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انطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية ” يورو 2024 ” يوم الجمعة 14 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو، في ألمانيا.

ويتصدر جود بيلينجهام وكيليان مبابي نجمي ريال مدريد الأعلى قيمة في اليورو بـ180 مليون يورو، ثم فيل فودين نجم إنجلترا بقيمة 150 مليون يورو.

وفي المركز الثالث بوكايو ساكا نجم إنجلترا برصيد 140 مليون يورو، ثم رابعاً نجم ألمانيا فلوريان فيرتز بقيمة 130 مليون يورو.

وفي المركز الخامس كلٍ من رودري وجمال موسيالا وديكلان رايس بقيمة 120 مليون يورو، وفي المركز السادس إدواردو كامافينجا، وهاري كين، وأوريلين تشواميني بقيمة 100 مليون يورو.

وفي المركز السابع رافائيل لياو ولامين يامال بقيمة 90 مليون يورو، وثامناً روبن دياز وبيدري وتشافي سيمونز وكفاراتسخيليا وويليام صاليبا وكول بالمر ونيكولا باريلا بقيمة 80 مليون يورو لكل منهم.

وفي المركز التاسع جوسكو جفارديول ودومينيك سوبوسلاي بقيمة 75 مليون يورو، ثم ليروي ساني وكاي هافيرتز وترنت أرنولد وبرنو فرنانديز وبيرنادو سيلفا وأليساندرو باستوني بقيمة 70 مليون يورو.

    المصدر :
  • وكالات

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