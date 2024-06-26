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إليكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في "يورو 2024".. القنوات الناقلة

منذ 9 دقائق
بطولة يورو 2024

بطولة يورو 2024

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تقام مساء اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، أربع مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″ في ألمانيا المستمرة حتى 14 يوليو المقبل.

وفي ما يلي برنامج مباريات الأربعاء في يورو 2024 بتوقيت مكة الكرمة وموسكو:

المجموعة الخامسة

سلوفاكيا X رومانيا – 7 مساء – beIN Sports HD 2 Max

أوكرانيا X بلجيكا – 7 مساء – beIN Sports HD 1 Max

المجموعة السادسة

التشيك X تركيا – 10 مساء – beIN Sports HD 2 Max

جورجيا X البرتغال – 10 مساء – beIN Sports HD 1 Max

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (E) بعد الجولة الثانية لـ”يورو 2024″:

رومانيا – 3 نقاط.

بلجيكا – 3 نقاط.

سلوفاكيا – 3 نقاط.

أوكرانيا – 3 نقاط.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (F) بعد الجولة الثانية لـ”يورو 2024”:

البرتغال – 6 نقاط.

تركيا – 3 نقاط.

تشيك – 1 نقطة.

جورجيا – 1 نقطة.

يذكر أنه يشارك في البطولة الأوروبية 24 منتخبا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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