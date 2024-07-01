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إليكم مواعيد مباريات اليوم في ثمن نهائي "يورو 2024"

منذ 3 ساعات
كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

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تستمر مساء اليوم الاثنين مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا حيث تقام مباراتان قويتان.

وفي ما يلي برنامج مباريات الاثنين في “يورو 2024” بتوقيت مكة المكرمة:

فرنسا vs بلجيكا

الساعة: 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
القناة: beIN Sports HD 1 Max

البرتغال vs سلوفينيا

الساعة: 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
القناة: beIN Sports HD 2 Max

ويلتقي الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا في دور ربع النهائي مع الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا.

يذكر أن 16 منتخبا تأهل من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا إلي الدور ثمن النهائي، وهى ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.

    المصدر :
  • وكالات

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