إليك أبرز اللاعبين العرب في نهائيات البطولات الأوروبية

تحظى نهائيات البطولات الأوروبية لكرة القدم هذا العام بتواجد 6 لاعبين عرب ضمن الفرق المتنافسة أبرزهم النجم المغربي إبراهيم دياز الذي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ليكمل مسيرة النجوم العرب في البطولة العريقة التي بدأها الأسطورة الجزائري رابح ماجر عام 1987.

ودشن ماجر مشاركات نجوم الكرة العربية في دوري أبطال أوروبا في موسم 1986-1987، بل وتوج باللقب مع بورتو البرتغالي بالفوز على بايرن ميونخ الألماني 2-1 في المباراة النهائية بعدما تألق وسجل هدفا تاريخيا بكعب قدمه.

وبعدها بعام واحد شارك المغربي رضوان حجري مع بنفيكا البرتغالي في نهائي دوري أبطال أوروبا أيضا لكنه خسر اللقب أمام آيندهوفن الهولندي، لينقطع بعدها ظهور اللاعبين العرب في نهائي البطولة الأولى على مستوى الأندية في العالم حتى مشاركة المغربي منير الحدادي مع برشلونة الإسباني عام 2015، الذي توالت بعده المشاركات حتى وصلت إلى النجم المغربي إبراهيم دياز هذا العام.

وفي ما يلي النجوم العرب الـ6 في نهائيات البطولات الأوروبية هذا الموسم:

نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني:

المغربي إبراهيم دياز (ريال مدريد).

الجزائري رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند).

نهائي الدوري الأوروبي 2024 بين باير ليفركوزن الألماني وأتلانتا الإيطالي:

المغربي أمين عدلي (باير ليفركوزن).

المغربي أيمن أورير (باير ليفركوزن).

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2024 بين فيورنتينا الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني:

المغربي أيوب الكعبي (أولمبياكوس)

المغربي يوسف العربي (أولمبياكوس)

وفي ما يلي النجوم العرب الذين شاركوا في نهائيات بطولة دوري أبطال أوروبا:

الجزائري رابح ماجر، توج باللقب مع بورتو البرتغالي بالفوز على بايرن ميونخ الألماني 2-1 في موسم 1986-1987.

المغربي رضوان حجري، خسر اللقب مع بنفيكا البرتغالي لصالح آيندهوفن الهولندي 6-5 بركلات الترجيح (انتهت المباراة 0-0) في موسم 1987-1988.

المغربي منير الحدادي، توج باللقب مع برشلونة الإسباني بالفوز على يوفنتوس الإيطالي 3-1 في موسم 2014-2015.

المغربي مهدي بن عطية، خسر اللقب مع يوفنتوس لصالح ريال مدريد الإسباني 4-1 في موسم 2016-2017.

المغربي أشرف حكيمي، توج باللقب مع ريال مدريد بالفوز على ليفربول الإنجليزي 3-1 في موسم 2017-2018.

المصري محمد صلاح، فاز باللقب مع ليفربول بالفوز على توتنهام الإنجليزي موسم 2018-2019، وخسر اللقب مرتين مع ليفربول أيضا في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

المغربي حكيم زياش، توج باللقب مع تشلسي الإنجليزي بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 1-صفر في موسم 2020-2021.

الجزائري رياض محرز، خسر اللقب مع مانشستر سيتي بالخسارة أمام تشلسي 1-صفر في موسم 2020-2021، لكنه توج باللقب مع مانشستر سيتي بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1-صفر في موسم 2022-2023.