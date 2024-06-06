إليكم تشكيلة إنجلترا النهائية لبطولة أوروبا 2024

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت اليوم الخميس، تشكيلة منتخب إنجلترا النهائية المكونة من 26 لاعبا لبطولة أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد وآرون رامسديل

مدافعون: لويس دانك وجو جوميز ومارك جيهي وإيزري كونسا ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر.

لاعبو الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد وكونور جالاجر وكوبي ماينو وديكلان رايس وآدم وارتون.

مهاجمون: جود بلينجهام وجارود بوين وإبريتشي إيزي وفيل فودن وأنتوني جوردون وهاري كين وكول بالمر وبوكايو ساكا وإيفان توني وأولي واتكينز.

*اللاعبون المستبعدون من القائمة المؤقتة المكونة من 33 لاعبا: جاك جريليش وهاري مجواير وجيمس ماديسون وجاراد برانثويت وجيمس ترافورد وكيرتس جونز وجاريل كوانساه.