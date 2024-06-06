الخميس 29 ذو القعدة 1445 ﻫ - 6 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تشكيلة إنجلترا النهائية لبطولة أوروبا 2024

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يونيو - 2024 7:53 مساءً
كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

A A A
طباعة المقال

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت اليوم الخميس، تشكيلة منتخب إنجلترا النهائية المكونة من 26 لاعبا لبطولة أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد وآرون رامسديل

مدافعون: لويس دانك وجو جوميز ومارك جيهي وإيزري كونسا ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر.

لاعبو الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد وكونور جالاجر وكوبي ماينو وديكلان رايس وآدم وارتون.

مهاجمون: جود بلينجهام وجارود بوين وإبريتشي إيزي وفيل فودن وأنتوني جوردون وهاري كين وكول بالمر وبوكايو ساكا وإيفان توني وأولي واتكينز.

*اللاعبون المستبعدون من القائمة المؤقتة المكونة من 33 لاعبا: جاك جريليش وهاري مجواير وجيمس ماديسون وجاراد برانثويت وجيمس ترافورد وكيرتس جونز وجاريل كوانساه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)
اليويفا يسعى لرفض دعوى مشجعي ليفربول بسبب فوضى نهائي دوري الأبطال 2022
كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم
تعرف على تشكيلة منتخب إيطاليا لبطولة أوروبا 2024
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
شيانتيك تتفوق على "كوكو جوف" وتُحقق بطاقة النهائي في رولان جاروس

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
إغماء -تعبيرية
5 طرق تساعدك على تجنب الإغماء مع ارتفاع درجات الحرارة
الدولار الأمريكي
بينهم دولة عربية.. أربع دول لديها أكبر قدر من الدين العام العالمي