السبت 6 رمضان 1445 ﻫ - 16 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليك جداول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

منذ 15 دقيقة
دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

A A A
طباعة المقال

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين، وجبات كروية دسمة، إذ سيكونان حافلين بالمنافسات والمتعة والإثارة الكروية.

وسحبت قرعة ربع ونصف النهائي في المسابقات الأوروبية الثلاث، وأسفرت عن مواجهات نارية ومنتظرة في البطولات القارية.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
أرسنال الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني.
أتلتيكو مدريد الإسباني x بوروسيا دورتموند الألماني.
ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي.
باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني.

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي
ميلان الإيطالي x روما الإيطالي.
ليفربول الإنجليزي x أتلانتا الإيطالي.
باير ليفركوزن الألماني x وست هام يونايتد الإنجليزي.
بنفيكا البرتغالي x أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

قرعة ربع نهائي الدوري المؤتمر الأوروبي
كلوب بروج البلجيكي x باوك اليوناني.
أولمبياكوس اليوناني x فنربخشة التركي.
أستون فيلا الإنجليزي x ليل الفرنسي.
فيكتوريا بلزن التشيكي x فيورنتينا الإيطالي.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من رياضة

كارلو أنشيلوتي
أنشيلوتي مدرب ريال يدعو لعدم التسامح مع العنصرية
كرة السلة
بليكانز يهزم كليبرز في دوري السلة الأميركي
لهذا السبب تخلّى كلوب عن مبادئه!

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
شهر رمضان المبارك - تعبيرية
سنة ميلادية سيصوم فيها المسلمون 36 يوماً من شهر رمضان.. ما تفسير ذلك!؟