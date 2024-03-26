إليك قائمة اللاعبين الـ25 الأعلى راتباً في الدوريات الأوروبية الكبرى

رصدت صحيفة ماركا الإسبانية الملايين التي يحصل عليها نجوم كرة القدم شهرياً، وسلطت الضوء على اللاعبين الـ25 الذين يحصلون على أعلى الرواتب في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى لكرة القدم.

وكان النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، العربي الوحيد في القائمة باحتلاله مركزا متقدما براتب قدره مليون و770 ألف يورو شهريا.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الـ25 الأعلى راتبا شهريا في الدوريات الأوروبية الكبرى:

25- الحارس الإيطالي جيانلويغي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي): 849 ألف يورو

24- الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني (يوفنتوس الإيطالي): مليون يورو

23- الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي): مليون و70 ألف يورو

22. السلوفاكي ميلان سكرينيار (باريس سان جيرمان الفرنسي): مليون و100 ألف يورو

21. الفرنسي لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان الفرنسي): مليون و110 ألف يورو

20- البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي): مليون و120 ألف يورو

19- الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي): مليون و120 ألف يورو

18. الألماني سيرج غنابري (بايرن ميونخ الألماني): مليون و420 ألف يورو

17- الفرنسي كينغسلي كومان (بايرن ميونخ الألماني): مليون و420 ألف يورو

16. النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي): مليون و500 ألف يورو

15. الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ الألماني): مليون و660 ألف يورو

14. الحارس الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني): مليون و660 ألف يورو

13. الحارس السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني): مليون و670 ألف يورو

12- الألماني إلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني): مليون و670 ألف يورو

11- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني): مليون و670 ألف يورو

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10. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني): مليون و670 ألف يورو

9- الفرنسي رافاييل فاران (مانشستر يونايتد الإنجليزي): مليون و720 ألف يورو

8- البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي): مليون و770 ألف يورو

7- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): مليون و770 ألف يورو

6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني): مليون و870 ألف يورو

5- النمساوي ديفيد ألابا (ريال مدريد الإسباني): مليون و880 ألف يورو

4- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): مليون و900 ألف يورو

3- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي): مليونين و20 ألف يورو

2- الإنجليزي هاري كين (بايرن الألماني): مليونين و100 ألف يورو

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 6 ملايين يورو