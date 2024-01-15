الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إمبولي يعين نيكولا مدرباً جديداً له عقب إقالة أندرياتسولي

منذ 53 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي إمبولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الاثنين تعيين دافيدي نيكولا مدربا جديدا له بعد إقالة أوريليو أندرياتسولي.

وودع النادي مدربه أندرياتسولي عقب نهاية فترته الرابعة بعد أن مني إمبولي، صاحب المركز 19 في الترتيب، بالهزيمة 13 في الدوري خلال 20 مباراة عندما خسر 2-1 أمام هيلاس فيرونا المتعثر يوم السبت الماضي.

وتولى أندرياتسولي المسؤولية خلفا لباولو زانيتي في سبتمبر\أيلول الماضي بعد الخسارة 7-صفر أمام روما مما ترك الفريق في قاع الدوري الإيطالي بدون أي نقطة بعد أربع مباريات.

وأنقذ نيكولا، الذي درب سالرنيتانا في السابق، الفريق من الهبوط في موسم 2021-2022.

وقال النادي في بيان “وقع المدرب عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لموسم إضافي وسيقود أول حصة تدريبية بعد ظهر الغد”.

وسبق لنيكولا (50 عاما) تولي تدريب فرق تورينو وجنوة وأودينيزي خلال السنوات الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد
رسالة بالعربي للمملكة العربية السعودية.. ماذا قال فينيسيوس نجم ريال مدريد؟
شعار شركة "فولفو"
فولف يمدد ارتباطه مع فريق مرسيدس لفورمولا 1 لثلاث سنوات
رياضة التنس - تعبيرية
بسبب مزاعم فساد.. إيقاف حكم تنس في بلغاريا 16 عاماً

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
صورة من الفيديو
فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"
مزارع شبعا
اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا