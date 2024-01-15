إمبولي يعين نيكولا مدرباً جديداً له عقب إقالة أندرياتسولي

أعلن نادي إمبولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الاثنين تعيين دافيدي نيكولا مدربا جديدا له بعد إقالة أوريليو أندرياتسولي.

وودع النادي مدربه أندرياتسولي عقب نهاية فترته الرابعة بعد أن مني إمبولي، صاحب المركز 19 في الترتيب، بالهزيمة 13 في الدوري خلال 20 مباراة عندما خسر 2-1 أمام هيلاس فيرونا المتعثر يوم السبت الماضي.

وتولى أندرياتسولي المسؤولية خلفا لباولو زانيتي في سبتمبر\أيلول الماضي بعد الخسارة 7-صفر أمام روما مما ترك الفريق في قاع الدوري الإيطالي بدون أي نقطة بعد أربع مباريات.

وأنقذ نيكولا، الذي درب سالرنيتانا في السابق، الفريق من الهبوط في موسم 2021-2022.

وقال النادي في بيان “وقع المدرب عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لموسم إضافي وسيقود أول حصة تدريبية بعد ظهر الغد”.

وسبق لنيكولا (50 عاما) تولي تدريب فرق تورينو وجنوة وأودينيزي خلال السنوات الأخيرة.